Tokat’ta çocuk parkları yenileniyor

Tokat Belediyesi tarafından il merkezindeki çocuk parklarının tamamında bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

Tokat’ta, 13 parkın tamamında oyun grupları baştan sona değiştirilirken 50’ye yakın parkında kauçuk zeminleri başta olmak üzere, oyun gruplarında bakım ve tadilat çalışması sürüyor. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yıl sonuna kadar şehir merkezindeki 115 parkın tamamının elden geçirileceğini söyledi. Korona virüs salgını ile mücadele nedeniyle başlayan kontrollü sosyal hayat ile birlikte ekiplerin çocukların ve ailelerinin sağlıklı ve güvenli bir ortamda bulunmaları için çalışma başlattıklarını hatırlatan Başkan Eroğlu, “Çocuklarımız en değerli varlıklarımız. Çocuklarımızın umutla baktıkları bir gelecek için işimizi gönülden yapmaya devam ediyoruz. Şuanda Çay, Topçubağı, Erenler, Yeni Mahalle ve Yeşilırmak Mahallelerimiz başta olmak üzere şehrimizdeki 13 çocuk parkında tüm oyun gruplarımızı baştan sonra yeniliyoruz. Çocuklarımız için daha eğlenceli oyun gruplarını parklarımıza monte ediyoruz. Ayrıca aynı anda 25 parkımızda da gerek kauçuk zemin düzenlemesi gerekse oyun gruplarında bakım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. Yıl sonuna kadar şehrimizdeki tüm parklarda çalışmalarımızı tamamlayacağız. Çevre duvarlarımızı yeniden düzenleyerek, ailelerimiz ve çocuklarımız için güvenli parklar oluşturuyoruz. Yeşil alan ve ağaç sayılarımızı da inşallah artırarak çocuklarımıza, şehrimize prestijli, güvenli parkları kazandırmış olacağız” dedi.

