Tokat’ta, “Darbecilik Virüsü ve 15 Temmuz Destanı” paneli

Tokat’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında “Darbecilik Virüsü ve 15 Temmuz Destanı” konulu panel gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, , “15 Temmuz, Türk Milleti’nin tarihe düştüğü bir nottur. Yani tanklar için tanksavar çeliklerden bahsedilir ama 15 Temmuz tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın davetiyle birlikte meydanlara inen vatandaşlarımız tanklara karşı yüreklerin daha güçlü ve dirençli olduğunu göstermiştir” dedi.

Rektör Şahin’in konuşmasının ardından Prof. Dr. Kubilay Özyer’in moderatörlüğünü yaptığı panele AK Parti Gurup Başkanvekili Av. Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem ve Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Evkuran konuşmacı olarak katıldı. 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonunda yapılan panele Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, Rektör Yardımcıları, akademik ve idari personel ile vatandaşlar katıldı.



PARTNER Ünlülerden Seyfi Dursunoğlu paylaşımları