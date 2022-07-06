Tokat'ta devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

E.A. yönetimindeki 35 EH 2641 plakalı otomobil, Niksar-Reşadiye kara yolu Çevrecik köyü kavşağında devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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