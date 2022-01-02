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Tokat'ta devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı

02.01.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı

Tokat'ın Zile ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Murat İnan idaresindeki 60 AAJ 642 plakalı otomobil, Zile-Yıldıztepe kara yolunun 18. kilometresinde devrildi.

Kazada sürücü ile eşi Nurgül, çocukları Furkan ve Osman İnan araçta sıkıştı.

Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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