YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat'ta devrilen otomobildeki nişanlı çift yaralandı

Tokat'ta devrilen otomobildeki nişanlı çift yaralandı

05.08.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta devrilen otomobildeki nişanlı çift yaralandı

Tokat'ta devrilen otomobildeki nişanlı çift yaralandı

Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İ.T. idaresindeki 06 U 8463 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Kalaycık kavşağında devrildi.

Kazada, sürücü ile nişanlısı D.T. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çiftin kaza yerine gelen yakınları, yaklaşık 10 dakika cep telefonu aradılar. Aramalara rağmen bulunamayan cep telefonunun hastanede olduğu belirlendi.

Otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandıTokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Türk bilim insanlarının kanser tedavisindeki başarı oranı Dünya Nöroşirürji Dergisi'nde yayınlandıTürk bilim insanlarının kanser tedavisindeki başarı oranı Dünya Nöroşirürji Dergisi'nde yayınlandı
Artvin'de kaybolan yaşlı adam başka köyde bulunduArtvin'de kaybolan yaşlı adam başka köyde bulundu
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tokat yaralı

Tokat Namaz Vakitleri 5 Ağustos Cuma

İmsak
03:47
Sabah
05:28
Öğle
12:45
İkindi
16:37
Akşam
19:52
Yatsı
21:25
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Afrika’nın en zengin çocuğu! 10 yaşındaki milyardere şok

Afrika’nın en zengin çocuğu! 10 yaşındaki milyardere şok

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Fare, yılan, dışkı! Markette dehşet dolu anlar

Fare, yılan, dışkı! Markette dehşet dolu anlar

Doktor ve itfaiyeciler aynı fikirde: Fırınınızda bu ayarı asla kullanmayın

Doktor ve itfaiyeciler aynı fikirde: Fırınınızda bu ayarı asla kullanmayın

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.