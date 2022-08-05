Tokat'ta devrilen otomobildeki nişanlı çift yaralandı

Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İ.T. idaresindeki 06 U 8463 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Kalaycık kavşağında devrildi.

Kazada, sürücü ile nişanlısı D.T. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çiftin kaza yerine gelen yakınları, yaklaşık 10 dakika cep telefonu aradılar. Aramalara rağmen bulunamayan cep telefonunun hastanede olduğu belirlendi.

Otomobil çekiciyle kaldırıldı.



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