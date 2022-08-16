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Tokat'ta devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı

16.08.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı

Tokat'ta devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Hasan Demirel (18) yönetimindeki 60 YA 996 plakalı traktör, Büget köyünde devrildi.

Kazada, sürücü ile traktörde bulunan Halil Arslan (15) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Tokat Yeşilyurt traktör yaralı

Tokat Namaz Vakitleri 16 Ağustos Salı

İmsak
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Sabah
05:38
Öğle
12:43
İkindi
16:31
Akşam
19:38
Yatsı
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Tokat ATM’LER

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