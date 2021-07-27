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Tokat'ta doktoru darbettiği öne sürülen kişi akıl sağlığının tespiti için hastaneye sevk edildi

27.07.2021 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta doktoru darbettiği öne sürülen kişi akıl sağlığının tespiti için hastaneye sevk edildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde aile sağlığı merkezinde doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin, akıl sağlığının tespiti için hastaneye sevkine karar verildi.

Aile sağlığı merkezinde görevli Dr. Özgür Kalebaş'ı tahta ile darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan E.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen E.C, savcılıktaki sorgusunun ardından akıl ve ruh sağlığının tespiti amacıyla Tokat Dr. Cevdet Aykan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Erbaa ilçesinde dün, Ziya Gökalp Mahallesi Asım Kamile Uğurlu Aile Sağlığı Merkezi'ne ilaç yazdırmak için giden E.C. (27), Dr. Özgür Kalebaş ile çok beklediği gerekçesiyle tartışmaya başlamış, daha sonra çivili palet tahtasını alarak Kalebaş'a vurmuştu.

Olayın ardından Kalebaş darp raporu almış, polis ekipleri de E.C'yi gözaltına almıştı.

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