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Tokat’ta elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

TOKAT HABERLERİ  | 05.03.2020 16:55 | Son Güncelleme

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde elektrik akımına kapılarak direkten düşen kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre; Yeşilyurt ilçesine bağlı Bahçebaşı köyü ile Yeniköy arasında Kuzguntepe mevkisinde bir GSM firmasına ait mobil istasyon bakım işinde çalışan Emre Bozkurt (31) direğe çıktı.

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde elektrik akımına kapılarak direkten düşen kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; Yeşilyurt ilçesine bağlı Bahçebaşı köyü ile Yeniköy arasında Kuzguntepe mevkisinde bir GSM firmasına ait mobil istasyon bakım işinde çalışan Emre Bozkurt (31) direğe çıktı. Bu sırada akıma kapılan Bozkurt, dengesini kaybetmesi sonucu direkten düşerek ağır yaralandı. Ambulansla Yeşilyurt Devlet hastanesine kaldırılan şahıs yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

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Akşam
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Yatsı
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Tokat Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Hazal Eczanesi
Merkez
Yiğit Eczanesi
Merkez
Yaman Eczanesi
Erbaa
Tuğlu Eczanesi
Niksar
Şifa Eczanesi
Turhal
Tuğluoğlu Eczanesi
Zile
Ceritoğlu Eczanesi
Almus
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