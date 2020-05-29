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Tokat'ta erkenci kiraz hasadı sürüyor

TOKAT HABERLERİ  | 29.05.2020 16:20 | Son Güncelleme

Tokat'ta erkenci kiraz hasadı sürüyor

Tokat'ta erkenci kirazın hasadına devam ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, Tokat kiraz üretiminde ülke genelinde 18'inci sırada yer alıyor.

Kiraz üretiminin yoğun olduğu Kemalpaşa köyünde üreticiler de bahçelerinde erkenci kiraz hasadına devam ediyor.

Kilogramını 12 liradan satın alan toptancılar, ürünü ülke geneline gönderiyor.

Büyük çoğunluğu ihraç edilen "0900" marka kirazın hasadı ise yakın dönemde başlayacak.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde erkenci kirazın hasadına geçen hafta başlandığını söyledi.

Çiftçilere hasadın hayırlı olmasını dileyen Şahin, "İlimizde 2019 yılında kiraz üretimimiz 6 bin 849 ton oldu. İnşallah bu sene de hasadımızı bir sıkıntı olmadan tamamlarız." dedi.

Çiftçilerden Tanju Kıran da bereketli bir sezon geçirmeyi diledi.

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