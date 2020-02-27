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Tokat’ta FETÖ’den 1 tutuklama

TOKAT HABERLERİ  | 27.02.2020 12:03 | Son Güncelleme

Tokat’ta yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 1’i tutuklandı.Edinilen bilgiye göre; Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ / PDY) soruşturması kapsamında örgütün il yapılanmasına yönelik yapılan çalışma kapsamında, halen görevde bulunan 5’i öğretmen ve 1 hemşirenin aralarında olduğu 16 şüpheli, kolluk kuvvetlerince gözaltına alındı.

Tokat’ta yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ / PDY) soruşturması kapsamında örgütün il yapılanmasına yönelik yapılan çalışma kapsamında, halen görevde bulunan 5’i öğretmen ve 1 hemşirenin aralarında olduğu 16 şüpheli, kolluk kuvvetlerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 1’i tutuklanırken, 15 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Merkez
Kumru Eczanesi
Merkez
Hakan Eczanesi
Erbaa
Lokman Eczanesi
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Turhal
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Zile
Şifa Eczanesi
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