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Tokat'ta FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı

31.07.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı

Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 5 kişi yakalandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arandıkları tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Düzenlenen operasyonda H.U, M.D, A.C.Y, M.Y.D. ve M.C.B. gözaltına alındı.

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Gözaltı Tokat

Tokat Namaz Vakitleri 31 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:40
Sabah
05:23
Öğle
12:45
İkindi
16:39
Akşam
19:57
Yatsı
21:33

Tokat Nöbetçi Eczaneler31 Temmuz Cumartesi

Dilek Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Nefes Eczanesi
Merkez
Erek Eczanesi
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