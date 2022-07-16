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Tokat'ta fındık bahçesine devrilen tarım aracındaki 5 kişi yaralandı

16.07.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta fındık bahçesine devrilen tarım aracındaki 5 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde "pat pat" olarak adlandırılan tarım aracının fındık bahçesine devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

S.D. (43) idaresindeki tarım aracı, Gökal beledinde fındık bahçesine devrildi.

Kazada, tarım aracındaki Z.D. (52), İ.Y.D. (14), E.G. (47), E.D. (18) ve M.G. (38) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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