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Tokat’ta güvensiz beton ve yapı malzemesi üretenlere ceza yağdı

TOKAT HABERLERİ  | 11.03.2020 11:27 | Son Güncelleme

Tokat’ta, güvensiz beton ve yapı malzemeleri üreten firmalara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 194 bin lira idari para cezası uygulandı.Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü tarafından 2019 yılında hazır beton üreticilerine yönelik 150 denetim yapıldı.

Tokat’ta, güvensiz beton ve yapı malzemeleri üreten firmalara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 194 bin lira idari para cezası uygulandı.
Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü tarafından 2019 yılında hazır beton üreticilerine yönelik 150 denetim yapıldı. Bu denetimlerde taze beton numunesi alınarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü laboratuvarında teste tabi tutuldu. Numunelerde alınan sonuçlara göre standardı sağlamayan ürünlere yönelik toplam 188 bin 372 TL idari para cezası uygulandı.
Ayrıca 2019 yılı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı piyasa gözetimi ve denetimi programı doğrultusunda, diğer yapı malzemelerine yönelik, CE ve G işaretlemesi kapsamında 166 denetim gerçekleştirildi. Aykırı tespit edilen firmalara yönelik 5 bin 664 TL idari para cezası uygulandı. Daha güvenli yapıların yapılabilmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü tarafından 2020 yılı içerisinde de denetimlerin devam etmekte olduğu bildirildi.

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