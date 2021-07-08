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Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

08.07.2021 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Tokat'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Reşadiye ilçesi Işıklı kavşağı yakınlarında Mahmut Öztürk (78) idaresindeki 34 VJ 5623 plakalı hafif ticari araç devrildi.

Kazada, sürücü ile Kadriye Öztürk (66) olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta bulunan Nimet Öztürk (68) ve Seyit Öztürk (73) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Yasin Eczanesi
Merkez
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