Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Zile-Çekerek kara yolu Dağiçi Kavşağı yakınlarında sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 26 ABE 826 plakalı hafif ticari araç ile 34 VJL 82 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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