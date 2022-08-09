Tokat'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

M.O.Ö'nün kullandığı 34 GK 7679 plakalı hafif ticari araç D-100 kara yolu sanayi sitesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Yavuz Pancarcı'ya çarptı.

Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Pancarcı müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



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