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Tokat'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

09.08.2022 00:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

M.O.Ö'nün kullandığı 34 GK 7679 plakalı hafif ticari araç D-100 kara yolu sanayi sitesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Yavuz Pancarcı'ya çarptı.

Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Pancarcı müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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