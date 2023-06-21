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Tokat'ta HES baraj gölüne düşen karaca kurtarıldı

21.06.2023 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düştüğü hidroelektrik santrali (HES) baraj gölünden Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kurtarılan karaca tedavi altına alındı.

Karayaka beldesinde bulunan HES baraj gölüne düşen karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Daha sonra veteriner kliniğine götürülen karaca, veteriner hekim Fatih Koç tarafından tedavi edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı tespit edilen karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde korumaya alındı.

Karacanın tedavisinin yaklaşık 20 gün süreceği, ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Veteriner Koç, AA muhabirine, karacanın diz kapağı ve toynaklarında yaralanma oluştuğunu belirterek "Aynı zamanda çok enerji kaybından dolayı bitkin düşmüş. Karacamıza ilk müdahalemizi yaptık. İnşallah sağlığına kavuşacaktır." dedi.

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