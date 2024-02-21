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Tokat’ta heyelan nedeniyle ikiye ayrılan köyün ulaşımı için çalışmalar sürüyor

İHA İHA
21.02.2024 09:53 | Son Güncelleme:
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Tokat’ta meydana gelen heyelan nedeniyle ikiye ayrılan köyün ulaşımı için seferber olundu.

Köyün üstünden geçen 7 kilometrelik arazi yolu, Tokat İl Özel İdaresi ekipleri tarafından güçlendiriliyor.

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde meydana gelen heyelan felaketi, köyü ikiye böldü. Toprak kayması sonucu, 150 hanelik mahallenin yaya ve araç ulaşımı tamamen kapandı. Köylüler, kendilerine açtıkları tehlikeli patika yolu kullanarak yaya ulaşımını sağlıyor. Tokat İl Özel İdaresi ekipleri ise köyün üstünden geçen arazi yolunda genişletme ve topraklama çalışmalarını sürdürüyor. 7 kilometrelik yol üzerinde yapılan iyileştirme çalışmaları hızla devam ediyor. Ancak, köyün diğer kısmına gitmek isteyen vatandaşlar araçlarıyla 20 dakikalık zorlu bir yolculuk yapmak zorunda kalıyor.
Felakete maruz kalan köylülerden İbrahim Karakaş, "Heyelan nedeniyle 150 hanelik mahallemize araç ulaşımı sağlanamıyor. Burası arazi yoludur. Devlet 7 kilometre yolu yapıyor. Bu arazi yolunu geçici olarak 150 hanelik mahalleye yol açma işlemi yapıyor. Arazi yolunda kumlama, genişletme çalışması yapılıyor. Ulaşım bu mevsime göre bu havada sağlanır; ama kar yağdığı zaman ulaşım hiçbir türlü sağlanamaz. Burası 2 bin rakımdadır. Buradan insan yürüyemez. 7 kilometre yolu kaç saatte yürüyecek? Yürüme imkanı kesinlikle yoktur" dedi.

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