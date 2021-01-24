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Tokat’ta, horoz dövüştürenlere ceza yağdı

24.01.2021 12:06 | Son Güncelleme:
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Tokat’ın Erbaa ilçesinde horoz dövüştüren 10 kişiye 42 bin 900 lira ceza kesildi.Edinilen bilgiye göre; Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde horoz dövüştüren 10 kişiye 42 bin 900 lira ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre; Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Yunus Emre Mahallesinde bulunan atıl durumda bir eve yapılan operasyonda horoz dövüşü için hazırlanmış arena tespit edildi. Polis ekipleri 10 kişi hakkında kumar oynatmaya aracılık etmek suçundan adli işlem başlatıldı. Mekan sahibi H.K’ya kumar oynatmaktan 15 bin lira, 9 şahsa ise kısıtlama kuralarına uymamak ve kumar oynamaktan kişi başı 3 bin 100 lira para cezası uygulandı.

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