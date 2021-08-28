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Tokat'ta iki gündür aranan iki akrabanın araçları uçurumda bulundu

28.08.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesetlere ise aracın 100 metre kadar uzağında ulaşıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kendilerinden iki gündür haber alınamayan iki kişi, ölü bulundu.

İl dışından tatil amacıyla Üzümlü köyüne gelen amca çocukları Ömer (58) ve Cevdet Baltacı, (51) iki gün önce piknik amacıyla köylerinden ayrıldı.

Akşam evlerine gelmeyen Ömer ve Cevdet Baltacı'nın yakınları, çevrede yaptıkları aramaya rağmen bulamayınca durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Yürütülen arama çalışma sonucu Ömer ve Cevdet Baltacı'nın aracı Yaylacı mevkisinde yaklaşık 200 metrelik uçurumda, cesetleri ise aracın 100 metre kadar uzağında bulundu.

Ömer ve Cevdet Baltacı'nın cesetleri jandarma, itfaiye ve yakınları tarafından uçurumdan çıkarıldı.

Cenazeler, otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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