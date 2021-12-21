YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat'ta iki katlı ahşap evde çıkan yangın hasara yol açtı

Tokat'ta iki katlı ahşap evde çıkan yangın hasara yol açtı

21.12.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta iki katlı ahşap evde çıkan yangın hasara yol açtı

Tokat'ta iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Devegörmez Mahallesi'nde, Hamza Şimşek'e ait iki katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar, Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, evde hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Tokat'ta diyabet hastası çocukların parmakları artık acımayacakTokat'ta diyabet hastası çocukların parmakları artık acımayacak
Anahtar Kelimeler:
Tokat

Tokat Namaz Vakitleri 23 Aralık Perşembe

İmsak
06:16
Sabah
07:47
Öğle
12:38
İkindi
14:58
Akşam
17:19
Yatsı
18:44

Tokat Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Perşembe

Meydan Eczanesi
Merkez
Özen Eczanesi
Merkez
Çiçek Eczanesi
Erbaa
Benduylu Eczanesi
Niksar
Şeker Eczanesi
Turhal
Merve Eczanesi
Zile
Selvi Eczanesi
Resadiye
Tümünü Göster
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tekirdağ'da forkliftin altında kalan kadın işçi öldü

Tekirdağ'da forkliftin altında kalan kadın işçi öldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

45 yaşından sonra öğrendiği el sanatını gelecek kuşaklara aktarmak istiyor

45 yaşından sonra öğrendiği el sanatını gelecek kuşaklara aktarmak istiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.