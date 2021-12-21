Tokat'ta iki katlı ahşap evde çıkan yangın hasara yol açtı

Tokat'ta iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Devegörmez Mahallesi'nde, Hamza Şimşek'e ait iki katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar, Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, evde hasar meydana geldi.



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