Tokat'ta iki katlı evden sesler geldiği ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Tokat'ta iki katlı evden sesler geldiği ihbarı ekipleri harekete geçirdi.
Ali Paşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan ve kullanılmayan iki katlı ahşap evden ses geldiği ihbarı yapıldı.
Bölgeye polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, evin önünde, arka tarafında ve içinde inceleme yaptı. İncelemede her hangi bir soruna rastlanmadı.
Tutanak tutan ekipler bölgeden ayrıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz