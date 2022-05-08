YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat'ta iki katlı evden sesler geldiği ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Tokat'ta iki katlı evden sesler geldiği ihbarı ekipleri alarma geçirdi

08.05.2022 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta iki katlı evden sesler geldiği ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Tokat'ta iki katlı evden sesler geldiği ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Ali Paşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan ve kullanılmayan iki katlı ahşap evden ses geldiği ihbarı yapıldı.

Bölgeye polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evin önünde, arka tarafında ve içinde inceleme yaptı. İncelemede her hangi bir soruna rastlanmadı.

Tutanak tutan ekipler bölgeden ayrıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kovid-19 nedeniyle 105 gün hastanede yattı, taburcu edilmeden aşısını yaptırdıKovid-19 nedeniyle 105 gün hastanede yattı, taburcu edilmeden aşısını yaptırdı
TFF 3. Lig play-off eşleşmeleri ve yarı final programı belli olduTFF 3. Lig play-off eşleşmeleri ve yarı final programı belli oldu
Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor maçının ardındanGaziantep FK-Yukatel Kayserispor maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
Tokat

Tokat Namaz Vakitleri 8 Mayıs Pazar

İmsak
03:38
Sabah
05:18
Öğle
12:35
İkindi
16:27
Akşam
19:42
Yatsı
21:16
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tutuklanmamak için polise cinsel ilişki teklif etti!

Tutuklanmamak için polise cinsel ilişki teklif etti!

Seks için morga davet etti! Sayısız cinsel suçtan yargılanıyor

Seks için morga davet etti! Sayısız cinsel suçtan yargılanıyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Ünlü ismin cinsellik teklifini açıkladı! “Beni davet etti”

Ünlü ismin cinsellik teklifini açıkladı! “Beni davet etti”

Her şeyi online görüşme üzerinden yaptılar! Bunu bile

Her şeyi online görüşme üzerinden yaptılar! Bunu bile

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.