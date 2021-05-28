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Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

28.05.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Tokat'ın Almus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Esnemez idaresindeki 60 ABK 621 plakalı otomobil, Çevreli beldesi Ormandibi köyü yol ayrımında Osman Camcı'nın kullandığı 55 LN 99 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Esnemez olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Camcı ile araçlarda bulunan Mustafa Kaplan ve Rahmi Erdoğdu, ambulanslarla Almus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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