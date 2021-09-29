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Tokat'ta iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

29.09.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Abdullah Demir yönetimindeki 60 ABF 426 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Artova kavşağında, S.K'nin kullandığı 60 ABR 993 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Demir ile yanında bulunan Hilal (21) ve Emircan Demir (17) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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trafik kazası Tokat

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