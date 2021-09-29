Tokat'ta iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Abdullah Demir yönetimindeki 60 ABF 426 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Artova kavşağında, S.K'nin kullandığı 60 ABR 993 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Demir ile yanında bulunan Hilal (21) ve Emircan Demir (17) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz