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Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

07.09.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ömer Korkmaz (67) idaresindeki 58 BR 053 plakalı otomobil, Reşadiye-Aybastı kara yolu Güvendik köyü yol ayrımında, Nevzat Erdal (44) yönetimindeki 60 RG 073 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

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Tokat yaralı

Tokat Namaz Vakitleri 7 Eylül Çarşamba

İmsak
04:32
Sabah
06:00
Öğle
12:37
İkindi
16:13
Akşam
19:04
Yatsı
20:26
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

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