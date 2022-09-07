Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ömer Korkmaz (67) idaresindeki 58 BR 053 plakalı otomobil, Reşadiye-Aybastı kara yolu Güvendik köyü yol ayrımında, Nevzat Erdal (44) yönetimindeki 60 RG 073 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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