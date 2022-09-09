Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

R.T. idaresindeki 34 LH 6268 plakalı otomobil, Niksar-Tokat kara yolu Hamidiye Köprüsü'nde İ.D yönetimindeki 60 ABL 728 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada R.T'nin kullandığı otomobildeki G.T. ile 2 çocuk yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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