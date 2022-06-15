Tokat'ta ırmakta elektrikle balık tutmaya çalışan kişi öldü

Tokat'tın Almus ilçesinde ırmakta elektrikle balık tutmaya çalışan kişi hayatını kaybetti.

Çevreli beldesindeki Muhat Irmağı'nda 4 arkadaşı ile balık tutmak için ırmak üzerinden geçen elektrik nakil hattına çengel atıp balıkları şoklayarak yakalamak isteyen 33 yaşındaki Mehmet Altun, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Altun'un cesedi Almus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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