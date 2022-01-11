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Tokat'ta iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

11.01.2022 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde iki iş yerinden hırsızlık yaptığı ve bir araç çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, ilçede bulunan sanayi sitesindeki bir iş yerine camı kırarak giren O.Ö. (29), buradan aldığı bin lirayı bir süre sonra düşürdü.

Daha sonra bir başka iş yerinin önündeki park halindeki otomobili çalan O.Ö, bozulan aracı bir akaryakıt istasyonunda bırakıp kaçtı.

Camını kırarak girdiği marketteki kasayı da alan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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