Tokat'ta ışıkta bekleyen araçlara tırın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Tokat'ta fındık kabuğu yüklü tırın ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ahmet Demir idaresindeki 27 AP 9264 plakalı fındık yüklü tır, Tokat-Sivas kara yolu Çevre Yolu Kavşağı'nda ışıkta bekleyen Semih Kaya yönetimindeki 55 ES 670 plakalı otomobile ve Ali Nayir'in kullandığı 60 ACU 683 plakalı otomobile çarptıktan sonra sürücüsü öğrenilemeyen 41 AFS 494 plakalı minibüse çarparak 200 metre sürüklendikten sonra devrildi.

Kaza sonrası tırda çıkan yangın Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kazada yaralanan sürücü Nayir ile minibüsteki iki kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı şehir içi minibüslerinin durağındaki güvenlik kamerasına yansıdı.



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