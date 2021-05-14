Tokat'ta İsrail saldırısında şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı

Tokat'ta İsrail saldırılarında şehit olan Filistinliler için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.
Ali Paşa Camisi bahçesinde bir araya gelen Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları ile tekbir getirerek İsrail aleyhine sloganlar attı.
Grup, cuma namazı sonrası saldırılarda şehit düşen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
AGD Samsun Şube Başkanı Bekir Durupınar, "Siyonist İsrail sistemli biçimde Müslüman kanı dökmeye, hem de adım adım Mescid-i Aksa'yı işgal etmeye devam etmektedir. Siyonist İsrail ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı yıkıp yakmaktan geri durmamakta, ibadetlerini yerine getiren Filistinli kardeşlerimize saldırmakta." dedi.
Basın açıklamasının ardından dua eden grup dağıldı.
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