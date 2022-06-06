Tokat'ta izinsiz kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı

Tokat'tın Zile ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salur köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 4 zanlıyı suçüstü yakaladı.

Zanlılar gözaltına alındı, kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.



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