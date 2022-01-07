Tokat'ta jandarma, köydeki yasaklı ırk köpekleri barınağa götürdü

Tokat'ta bir köydeki yasaklı ırk köpekler, jandarma ekiplerince toplanarak hayvan barınağına teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timine, merkeze bağlı Madas köyünde yasaklı ve tehlikeli iki dogo cinsi köpeğin olduğu ihbarı geldi.

Köye giden ekipler, köpekleri yakaladı. Araca konulan köpekler, jandarma ekipleri tarafından Tokat Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.

