Tokat'ta kaçak içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

Tokat'ta düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada, kaçak içki satıldığı bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri, kent merkezinde düzenledikleri operasyonda, 8 bin 400 kilogram fermente halinde alkol yapımına hazır üzüm şırası ve 8 litre kaçak içki ele geçirdi.

Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

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