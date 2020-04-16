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Tokat'ta kaçak üretilen 402 litre dezenfektan ele geçirildi

TOKAT HABERLERİ  | 16.04.2020 16:09 | Son Güncelleme

Tokat'ta kaçak üretilen 402 litre dezenfektan ele geçirildi

Tokat'ta izinsiz üretilen 402 litre dezenfektana el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi ve medikal malzeme üretimi yaparak bunları stoklayan ve satışını yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kent merkezinde 7 iş yerine düzenlenen operasyonda 402 litre el dezenfektanı ele geçirdi.

Olayla ilgili yakalanan 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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