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Tokat'ta kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

12.09.2021 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Gazi Osman Paşa Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi'nde bir kedinin kafasının konserve kutusuna sıkıştığını görenler durumu Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu kediyi kurtardı.

Tokat'ta kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

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