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Tokat'ta kamyonet beton direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

03.09.2021 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta kamyonet beton direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

TOKAT( AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyonetin beton direğe çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Umut Kayış (21) yönetimindeki 55 AAN 401 plakalı kamyonet, Erek Mahallesi Karayaka Bulvarı'nda yol kenarındaki beton direğe çarptı.

Kazada, araçta bulunan Sait Varol (29) ve Hüseyin Duman (22) yaralandı.

Ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Varol, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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