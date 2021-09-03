Tokat'ta kamyonet beton direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

TOKAT( AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyonetin beton direğe çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Umut Kayış (21) yönetimindeki 55 AAN 401 plakalı kamyonet, Erek Mahallesi Karayaka Bulvarı'nda yol kenarındaki beton direğe çarptı.

Kazada, araçta bulunan Sait Varol (29) ve Hüseyin Duman (22) yaralandı.

Ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Varol, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz