Tokat'ta kamyonet ile iki aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Tokat'ta alkol yüklü kamyonet ile 2 aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Ahmet P. idaresindeki 55 HH 7029 plakalı alkol yüklü kapalı kasa kamyonet, Tokat-Niksar kara yolu Mercimekdüzü yakınlarında Ömer K'nin kullandığı 60 NB 655 plakalı kapalı kasa kamyonet ve Fahri Ş. yönetimindeki 60 SD 115 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçtaki Hamide Ş. yaralandı. Yaralı, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada şişelerin kırılması sonucu bir miktar alkol kara yoluna döküldü.

