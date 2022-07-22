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Tokat'ta kamyonet ile iki aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

22.07.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta kamyonet ile iki aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Tokat'ta kamyonet ile iki aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Tokat'ta alkol yüklü kamyonet ile 2 aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Ahmet P. idaresindeki 55 HH 7029 plakalı alkol yüklü kapalı kasa kamyonet, Tokat-Niksar kara yolu Mercimekdüzü yakınlarında Ömer K'nin kullandığı 60 NB 655 plakalı kapalı kasa kamyonet ve Fahri Ş. yönetimindeki 60 SD 115 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçtaki Hamide Ş. yaralandı. Yaralı, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada şişelerin kırılması sonucu bir miktar alkol kara yoluna döküldü.

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Tokat kaza yaralı

Tokat Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:29
Sabah
05:16
Öğle
12:45
İkindi
16:41
Akşam
20:05
Yatsı
21:44
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

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