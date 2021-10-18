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Tokat'ta kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

18.10.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Reşadiye-Aybastı kara yolu üzerindeki Sanayi Sitesi yakınlarında, Dursun Can yönetimindeki 66 ABG 189 plakalı kamyonet ile Mevlüt Karaca idaresindeki 60 M 2122 plakalı, içinde yolcuların bulunduğu minibüs çarpıştı.

Kazada, Emine Yıldırım ve Mehmet Tekin hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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trafik kazası Tokat

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