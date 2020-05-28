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Tokat’ta karantina uygulanan köy ve mahalle kalmadı

TOKAT HABERLERİ  | 28.05.2020 18:26 | Son Güncelleme

Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Derbentçi köyündeki korona virüs riski nedeniyle uygulanan karantina tedbiri kararı kaldırıldı.Turhal Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada; 14 Mayıs 2020 tarihinde karantinaya alınan Derbentçi köyünde karantina uygulamasının kaldırıldığı bilgisine yer verildi.

Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Derbentçi köyündeki korona virüs riski nedeniyle uygulanan karantina tedbiri kararı kaldırıldı.
Turhal Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada; 14 Mayıs 2020 tarihinde karantinaya alınan Derbentçi köyünde karantina uygulamasının kaldırıldığı bilgisine yer verildi. Yapılan açılamada ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 28 Mayıs 2020 tarihi 23.00’den itibaren karantina uygulamasının sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi. Derbentçi köyündeki karantina uygulamasının kaldırılması ile birlikte il genelinde karantina uygulanan köy ve mahalle kalmadı.

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Akşam
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Yatsı
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Tokat Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Çağrı Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Merkez
Sönmez Eczanesi
Merkez
Balcı Eczanesi
Erbaa
İlçem Eczanesi
Niksar
Alpat Eczanesi
Turhal
Onur Eczanesi
Zile
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