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Tokat'ta kavga sırasında bir kişiyi darbeden 5 şüpheli gözaltına alındı

22.06.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta kavga sırasında bir kişiyi darbeden 5 şüpheli gözaltına alındı

Tokat'ta kavga esnasında bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

Gökdere köyünde M.Ş, G.D, E.R, H.O.D. ve S.D. ile köpeğini serbest bırakmamasını istedikleri B.S. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine diğer kişiler, B.S'yi darbetti.

İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri, M.Ş, G.D, E.R, H.O.D. ve S.D'yi gözaltına aldı.

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Gözaltı Tokat

Tokat Namaz Vakitleri 22 Haziran Salı

İmsak
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Sabah
04:57
Öğle
12:41
İkindi
16:39
Akşam
20:14
Yatsı
22:03

Tokat Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Salı

Burhan Eczanesi
Merkez
Tekeli Eczanesi
Merkez
Soymaz Eczanesi
Erbaa
İlçem Eczanesi
Niksar
Papatya Eczanesi
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