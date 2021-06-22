Tokat'ta kavga sırasında bir kişiyi darbeden 5 şüpheli gözaltına alındı

Tokat'ta kavga esnasında bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

Gökdere köyünde M.Ş, G.D, E.R, H.O.D. ve S.D. ile köpeğini serbest bırakmamasını istedikleri B.S. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine diğer kişiler, B.S'yi darbetti.

İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri, M.Ş, G.D, E.R, H.O.D. ve S.D'yi gözaltına aldı.



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