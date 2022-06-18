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Tokat'ta kayalıklarda mahsur kalan kişiyi AFAD kurtardı

18.06.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta kayalıklarda mahsur kalan kişiyi AFAD kurtardı

Tokat'ta kayalıklarda mahsur kalan kişiyi AFAD kurtardı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kayalıklardan düşerek mahsur kalan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Çamlıkaya köyünde Temel Aydın, kayalıklardan düşerek mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu Aydın, bulunduğu yerden alınarak ambulansa taşındı.

Vücudunda kırıklar oluşan Aydın hastaneye kaldırıldı.

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