Tokat'ta kayalıklardan düşerek mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Tokat'ta kayalıklardan düşerek mahsur kalan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Ulaş köyünde Fatih Çakmak, kanyona tırmanırken kayalıklardan düşerek mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu Çakmak, bulunduğu yerden alınarak ambulansa taşındı.

Vücudunda kırıklar oluşan Çakmak, hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz