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Tokat'ta kayalıklardan düşerek mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

11.06.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta kayalıklardan düşerek mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Tokat'ta kayalıklardan düşerek mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Tokat'ta kayalıklardan düşerek mahsur kalan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Ulaş köyünde Fatih Çakmak, kanyona tırmanırken kayalıklardan düşerek mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu Çakmak, bulunduğu yerden alınarak ambulansa taşındı.

Vücudunda kırıklar oluşan Çakmak, hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ta kayalıklardan düşerek mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

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