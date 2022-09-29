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Tokat'ta kaybolan yaşlı adamın bulunması için çalışma yürütülüyor

29.09.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta kaybolan yaşlı adamın bulunması için çalışma yürütülüyor

Tokat'ta kaybolan yaşlı adamın bulunması için çalışma yürütülüyor

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaybolan yaşlı adamın bulunması için çalışma yapılıyor.

Kapaklı köyünde 2 gün önce evinden ayrılan 81 yaşındaki Bahattin Öztürk'ten bir daha haber alamayan yakınları, güvenlik güçlerinden yardım istedi.

Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler, henüz Öztürk'e ait bir bulguya ulaşamadı.

Tokat'ta kaybolan yaşlı adamın bulunması için çalışma yürütülüyor

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