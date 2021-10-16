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Tokat'ta kaz yetiştiriciliği ve doğal taş projelerine 3,2 milyon lira destek

16.10.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta kaz yetiştiriciliği ve doğal taş projelerine 3,2 milyon lira destek

Tokat'ta "Ekmeğini Taştan Çıkaranlar" ve "Sulusaray İlçesi Kaz Yetiştiriciliği Tesisi" projeleri yaklaşık 3,2 milyon lira destek almaya hak kazandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Artova Belediyesinin "Ekmeğini Taştan Çıkaranlar" Projesi ile Sulusaray Belediyesinin "Sulusaray İlçesi Kaz Yetiştiriciliği Tesisi" Projesi toplam 3,2 milyon lira hibe desteği almaya hak kazandığı belirtildi.

Toplamda proje bütçeleri 3,8 milyon lira olan projelerin sözleşmesinin, Artova ve Sulusaray belediyeleri ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında dün imzalanarak proje uygulama süreci başlatıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ekmeğini Taştan Çıkaranlar Projesi ile Artova ilçe sınırlarında yüksek kaliteli olarak bulunan krizopras, opal ve kalsedon gibi doğal taşların işlenmesi ve yüzük, kolye, küpe, tespih, baston ürünlerin tasarım ve üretim süreçlerinin yürütüleceği bir kuyumculuk teknolojisi atölyesi kurulumu gerçekleştirilecektir. Ayrıca ürünlerin satışı ve pazarlanması için bir satış merkezi oluşturulması, ilçede 25-40 yaş arası kadınlara istihdam sağlanması, böylelikle ilçede gelir getirici faaliyetlerin çeşitlendirilerek projenin çarpan etkileriyle birlikte vatandaşların hayat standartlarının yükseltilmesi hedeflenmektedir."

Sulusaray Belediyesi tarafından yürütülecek projede ise damızlık kaz yetiştiriciliği tesisi kurularak, 20-24 yaş arası genç kadın ve erkeklere, katma değerli kaz ürünlerinin elde edilmesine yönelik eğitimler verilmesinin sağlanacağı aktarılan açıklamada, "İlçenin gastronomi kültüründe yeri olan kaz etli yemeklerinin turizm sektörüne entegrasyonunun sağlanması için yerel işletmelerle işbirliği mekanizmaları geliştirilecektir. Katma değeri yüksek olan kaz yetiştiriciliği faaliyetinin Sulusaray'ın sahip olduğu kültürel miras alanları ve jeotermal potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik yatırımları tamamlayıcı nitelikte olması beklenmekte ve Sulusaray ilçesinin rekabetçi bir yapıya kavuşması hedeflenmektedir." ifadelerine yer verildi.

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