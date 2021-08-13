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Tokat'ta Kelkit Çayı'nda mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye botla kurtardı

13.08.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta Kelkit Çayı'nda mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye botla kurtardı

Tokat'ta Kelkit Çayı'nda mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye botla kurtardı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nda, suların yükselmesi nedeniyle mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri botla kurtardı.

Kelkit Çayı kenarına böğürtlen toplamak için giden Dursun Ekiz ve Mustafa Bolat, Doğanyurt köyü yakınlarında suların bir anda yükselmesiyle adacıkta mahsur kaldı.

Durumu gören vatandaşlar, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sevk edilen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları botla kıyıya getirdi.

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