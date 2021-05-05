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Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisi ile 14 kişi tedavi görüyor

05.05.2021 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisi ile 14 kişi tedavi görüyor

Tokat'ta, 14 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde tedavi ediliyor.

Alınan bilgiye göre, TOGÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine, nisan sonlarından itibaren KKKA hastalığı şüphesiyle 20 kişi başvurdu.

Bunlardan bazıları ayakta tedavi edilip evine gönderilirken, bazıları da hastanede tedavi altına alındı.

Bu çerçevede, TOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde 13 kişinin, yoğun bakım ünitesinde ise bir kişinin tedavisi sürüyor.

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