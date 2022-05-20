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Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisiyle 2 kişi tedavi görüyor

20.05.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisiyle 2 kişi tedavi görüyor

Tokat'ta 2 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle hastanede tedavi görüyor.

Kentte son bir haftada vücutlarına yapışan keneyi kendileri çıkardıktan sonra rahatsızlanan 2 kişi, Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.

KKKA teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Tokat'ta nisanın sonundan bugüne kadar 18 hastanın KKKA teşhisiyle hastanede tedavi görüp taburcu edildiği öğrenildi.

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