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Tokat'ta KKKA teşhisi konulan 12 kişinin tedavisi sürüyor

01.07.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta KKKA teşhisi konulan 12 kişinin tedavisi sürüyor

Tokat'ta 12 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisiyle hastanede tedavisi görüyor.

AA muhabirinin yetkililerden edindiği bilgiye göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine nisan ayının sonlarından itibaren KKKA şüphesiyle yaklaşık 110 kişi başvurdu.

Bunlardan bazıları ayakta tedavi edilip evine gönderilirken, bazıları da hastanede tedavi altına alındı.

TOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde 12 kişinin tedavisi de sürüyor.

Tokat'ta bu sene KKKA şüphesiyle tedavi gören 3 kişi ise hayatını kaybetmişti.

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