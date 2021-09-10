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Tokat'ta KKKA teşhisi konulan 3 kişinin tedavisi sürüyor

10.09.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta KKKA teşhisi konulan 3 kişinin tedavisi sürüyor

Tokat'ta 3 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisiyle hastanede tedavi görüyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine nisanın sonlarından itibaren KKKA şüphesiyle yaklaşık 140 kişi başvurdu.

Bunlardan bazıları ayakta tedavi edilip evine gönderilirken bazıları da hastanede tedavi altına alındı.

TOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde 1'i yoğun bakımda, 2'si serviste olmak üzere 3 kişinin tedavisi sürüyor.

Tokat'ta bu sene KKKA şüphesiyle tedavi gören 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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