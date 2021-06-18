Tokat'ta kontrolden çıkan otomobil il emniyet müdürlüğü binasının duvarına çarptı: 3 yaralı

Tokat'ta, devrildikten sonra il emniyet müdürlüğü hizmet binasına çarpan otomobildeki çift ile çocukları yaralandı.

Celal Akar'ın (48) kullandığı 60 AAR 227 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Ardından İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ile eşi Hatice (52) ve oğlu Onur Akar (20) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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