YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat'ta kontrolden çıkan otomobil il emniyet müdürlüğü binasının duvarına çarptı: 3 yaralı

Tokat'ta kontrolden çıkan otomobil il emniyet müdürlüğü binasının duvarına çarptı: 3 yaralı

18.06.2021 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta kontrolden çıkan otomobil il emniyet müdürlüğü binasının duvarına çarptı: 3 yaralı

Tokat'ta, devrildikten sonra il emniyet müdürlüğü hizmet binasına çarpan otomobildeki çift ile çocukları yaralandı.

Celal Akar'ın (48) kullandığı 60 AAR 227 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Ardından İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ile eşi Hatice (52) ve oğlu Onur Akar (20) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdiKilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdi
Tokat'ta bir vatandaşın arazide bitkin bulduğu şahin yetkililere teslim edildiTokat'ta bir vatandaşın arazide bitkin bulduğu şahin yetkililere teslim edildi
Anahtar Kelimeler:
Tokat

Tokat Namaz Vakitleri 18 Haziran Cuma

İmsak
02:59
Sabah
04:57
Öğle
12:40
İkindi
16:38
Akşam
20:13
Yatsı
22:02

Tokat Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Cuma

Çınar Eczanesi
Merkez
Eroğlu Eczanesi
Merkez
Karanfil Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Erbaa
Aksoy Eczanesi
Niksar
Fazilet Eczanesi
Turhal
Ay Eczanesi
Zile
Tümünü Göster
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Hatay'da KGYS direğine çarpan otomobildeki polis öldü, eşi yaralandı

Hatay'da KGYS direğine çarpan otomobildeki polis öldü, eşi yaralandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Erzincan'da balık avlamak isterken akıntıya kapılan çocuk boğuldu

Erzincan'da balık avlamak isterken akıntıya kapılan çocuk boğuldu

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak define aramak için kaçak kazı yapan 7 kişi tutuklandı

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak define aramak için kaçak kazı yapan 7 kişi tutuklandı

Siirt'te öğretmenlerin katkılarıyla bir ilkokula hobi ve oyun odası kazandırıldı

Siirt'te öğretmenlerin katkılarıyla bir ilkokula hobi ve oyun odası kazandırıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.